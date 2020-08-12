Экс-форвард «Салавата Юлаева» Майоров может перейти в «Нефтехимик»

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Максим Майоров ищет варианты трудоустройства в КХЛ.

На игрока претендуют несколько клубов лиги. По данным источника, наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Майорова являются китайский «Куньлунь Ред Стар» и нижнекамский «Нефтехимик».

В минувшем сезоне нападающий сыграл за «Салават Юлаев» 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков. Майоров провел за уфимцев пять сезонов и дважды выигрывал бронзовые медали в сезонах 2015/16 и 2018/19.

С лета нынешнего года хоккеист является неограниченно свободным агентом.