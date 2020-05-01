Арзамасцев, Бурмистров и еще 4 хоккеиста покинули «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» объявил об уходе шестерых хоккеистов, у которых закончились контракты с уфимским клубом.

Уфимцы расстались с защитниками Захаром Арзамасцевым и Артемом Сергеевым, а также нападающими Ильей Крикуновым, Алексеем Кручининым, Максимом Майоровым и Александром Бурмистровым. Последний из списка форвардов, скорее всего, в ближайшее время окажется в казанском «Ак Барсе».

У всех перечисленных хоккеистов накануне закончились контракты с «Салаватом Юлаевым» и клуб принял решение не продлевать с ними соглашения.

Отметим, что Крикунов и Кручинин пополнили состав уфимцев по ходу минувшего сезона. Арзамасцев и Майоров, в свою очередь, провели в «Салавате Юлаеве» пять сезонов и дважды выигрывали бронзовые медали в сезонах 2015/16 и 2018/19.

Ранее сообщалось, что защитник Сергеев хочет попробовать свои силы в НХЛ.