Госжилфонд потребовал свыше 300 миллионов с подопечных Ивана Егорова

Иск к детищам Егорова

Как выяснило «Реальное время», Госжилфонд при президенте Татарстана (ГЖФ) намерен в судебном порядке взыскать со строительной компании ПАО «Камгэсэнергострой» и ее бенефициара, АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Ивана Егорова, 319 млн рублей. Иск Госжилфонда уже поступил в Арбитражный суд Татарстана.

Это первый крупный иск ГЖФ к «Камгэсэнергострою» за последние годы (ранее суд уже принял к производству один иск, но на сумму чуть более 100 тысяч рублей). С чем он связан — доподлинно неизвестно: компании-ответчики пока не отозвались на запросы «Реального времени», в Госжилфонде намерены разъяснить свою позицию позже. Однако накопившийся багаж претензий ГЖФ к «Камгэсэнергострою» не является секретом, и ранее эти претензии уже всплывали в публичном поле.

ГЖФ обвинял «Камгэсэнергострой» в «плохой организации строительных процессов». Фото Максима Платонова

Сложная история взаимоотношений «Камгэса» и ГЖФ…

«Камгэсэнергострой» был подрядчиком на ряде домов в микрорайоне «Салават купере», 12-2 и 12-3, и его работа вызывала нарекания как у соципотечников, которым предстояло в эти дома заселиться, так и у самого Госжилфонда. Основная претензия соципотечников — постоянно сдвигавшиеся сроки сдачи. ГЖФ же обвинял «Камгэсэнергострой» в «плохой организации строительных процессов», нехватке рабочих и трате выделенных на строительство средств на «сторонние нужды».

В итоге еще в 2016 году у «Камгэсэнергостроя» забрали три дома в 12-м квартале микрорайона, а в августе 2017-го — оставшиеся два, передав их компаниям «Народный дом» и «Строитель+». Таким образом, компанию окончательно отстранили от строительства «Салават купере». Руководитель «Строителя+» тогда заявлял «Реальному времени», что часть сетей за «Камгэсэнергостроем» придется переделывать. Последний дом 12-го квартала в итоге был заселен уже в феврале 2018 года.

ПСО «Казань» также не укладывался в установленные сроки и в итоге был отстранен от строительства. Фото Романа Хасаева

Параллельно схожая история развивалась с другим известным республиканским подрядчиком, ПСО «Казань», который также не укладывался в установленные сроки и в итоге был отстранен от строительства. За этим последовал ряд процессов в Арбитражном суде Татарстана на сумму свыше миллиарда рублей, которые ГЖФ выиграл (решение устояло в апелляции и кассации).

Вместе с тем ранее целый ряд исков к «Камгэсээнергострою» предъявляло Управление капитального строительства и реконструкции (УКСиР) казанского исполкома, которое выступает техническим заказчиком для ГЖФ (сам ГЖФ фигурировал в исках как третье лицо). Иски были связаны как раз с неустойками по домам 12-го квартала в «Салават купере» — по ним с «Камгэсэнергостроя» взыскали не менее 82 млн рублей.

25 декабря 2018 года Арбитражный суд РТ постановил ввести в компании наблюдение по иску челнинского ООО «Арена». Фото Максима Платонова

…и не менее сложное существование застройщика

«Камгэсэнергострой» не первый год находится в непростом финансовом положении: выручка компании, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», упала с 5 млрд рублей в 2017 году до 1,3 млрд в 2019 году. Два года подряд компания фиксирует многомиллионные убытки: в 348 млн рублей в 2018 году и 384 млн рублей в 2019 году.

Как ранее отмечало «Реальное время», ФНС из-за долгов (в том числе перед УКСиР) блокировала счета «Камгэсэнергостроя», последний раз — в июле этого года. Сейчас в отношении компании открыты исполнительные производства на 130 млн рублей, подавляющее большинство из них (на 99 млн рублей) связаны с судебными делами.

К застройщику периодически подают иски о банкротстве (последний раз — 30 июля этого года), но ему удается удержаться на плаву. Лишь однажды такой иск имел успех, правда, скромный и недолгий. 25 декабря 2018 года Арбитражный суд РТ постановил ввести в компании наблюдение по иску челнинского ООО «Арена» на 5,5 млн рублей, но уже через месяц это дело было прекращено. При этом в пяти дочерних компаниях «Камгэсэнергостроя» уже введены процедуры банкротства.

Александр Артемьев