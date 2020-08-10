В Казани 79 самозанятых получили гранты на общую сумму 7,7 млн рублей

В Казани 79 самозанятых получили гранты на общую сумму 7,7 млн рублей по итогам конкурса. Максимальный размер грантовой поддержки составляет 100 тыс. рублей.

Конкурс проходил в два этапа: первый стартовал 4 июня, второй — 11 июня. На первом этапе были определены 46 победителей, по итогам второго — 33. Среди победителей числятся репетиторы, бухгалтеры, бизнес-тренеры, маркетологи, инженеры-экологи, геодезисты, архитекторы, специалисты по ремонту спецтехники и даже озонаторы, сообщает пресс-служба исполкома.

Первая часть победителей уже получила деньги на счета. Со вторыми проходит заключение о соглашении. Все получатели гранта должны отчитаться о реализации поддержки.



Напомним, что в Татарстане более 72 тыс. граждан зарегистрировались в качестве самозанятых.

