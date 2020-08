В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки

В Индии самолет авиакомпании Air India Express при посадке в городе Кожикоде (штат Керала) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия пилот погиб, множество пассажиров получили травмы.

По словам экс-министра культуры и туризма страны Альфонса Каннантанама, передняя часть самолета «раскололась», пассажиров пришлось эвакуировать.

По предварительным данным, судно летело из Дубая. На борту самолета могли находиться от 170 до 194 пассажиров, передает «РИА Новости».

BREAKING: An Air India Express plane with nearly 191 people on-board skids off runway and breaks up into two at airport in #Kozhikode airport in #Kerala

