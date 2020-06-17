В Татарстане легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на проезжую часть
В Татарстане легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на проезжую часть. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Посадка произошла около 6.40 в районе города Бугульма. Легкомоторный самолет «Цессна» Бугурусланского летного училища двигателя приземлился на автомобильную дорогу из-за отказа двигателя.
По предварительной информации, пострадавших нет. В кабине находились два инструктора.
На место выехала следственная группа, проводится прокурорская проверка Камской транспортной прокуратурой, обстоятельства происшествия устанавливаются, передает ведомство.
Ранее в Самарской области разбился учебно-тренировочный спортивный самолет с курсантом и инструктором. Погибли два человека.
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