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Казанские перевозчики попросили помощи в борьбе с автохамами — водителями большегрузов

04:29, 06.08.2020
Казанские перевозчики попросили помощи в борьбе с автохамами — водителями большегрузов
Фото: vk.com/atprt

Перевозчики Казани пожаловались на автохамов — водителей большегрузов и попросили у жителей помощи в борьбе с ними.

По их словам, водители грузовиков, чувствуя свою безнаказанность, паркуются прямо на автобусной полосе, а некоторые из них оставляют машину там на несколько часов и даже суток.

По словам председателя АТП РТ Сергея Темлякова, особо остро такая проблема стоит в Советском и Приволжском районах Казани. «Самая любимая у автохамов — водителей большегрузов на данный момент — это улица Глушко. Там каждый день большегрузы на автобусной полосе появляются, как грибы после дождя», — рассказал он.

В ассоциации попросили казанцев скачать приложение «Народный инспектор» и фиксировать брошенные на автобусной полосе большегрузы. Данные поступят в Госавтоинспекцию Казани.

В начале июня перевозчики пожаловались на активизировавшихся вандалов, которые заклеивают объявлениями информационные табло на остановках в Казани.

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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