На новой казанской набережной построят жилье и пять километров новых дорог

Около 1 млн квадратных метров жилья, две новые школы на 2000 мест и почти пять километров новых дорог, а также порядка 250 тысяч квадратных метров коммерческих площадей планируется построить в соответствии с Генпланом Казани в рамках благоустройства территории промзоны, на месте которой планируется построить новую волжскую набережную. Об этом сообщила на совещании в исполкоме столицы Татарстана главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Кроме того, там предлагается разместить Центр национальной татарской культуры, соединив его со Старо-Татарской слободой.

Сегодня Тухватуллина представила проект новой благоустроенной набережной протяженностью 9 километров, которую планируют построить на месте грузового порта и окружающей его промзоны на улице Портовой. Ширина набережной составит 20 метров. Главным архитектором назначена бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

