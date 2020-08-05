Главным архитектором новой казанской набережной станет Татьяна Прокофьева

Фото: Максим Платонов

Главным архитектором новой казанской набережной в районе улицы Портовой назначена бывший главный архитектор Каза́ни Татьяна Прокофьева. Об этом на совещании в исполкоме сообщил Ильсур Метшин.

Как сказала «Реальному времени» сама Прокофьева, для нее назначение стало неожиданностью. На вопрос о сроках проектирования и реализации проекта набережной она ответить затруднилась: «Это станет известно позже, пока начинается организационная работа».

Сегодня главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина на совещании в горисполкоме представила проект новой благоустроенной набережной протяженностью 9 километров, которую планируют построить на месте грузового порта и окружающей его промзоны на улице Портовой. Ширина набережной составит 20 метров.