На «Нижнекамскнефтехиме» получена 11-миллионная тонна каучука

Фото: Максима Платонова

На заводе синтетического каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» получена 11-миллионная тонна изопренового каучука СКИ-3. Производственного рекорда нефтехимики достигли спустя почти полвека с момента освоения данного вида каучука в промышленном масштабе, с 8 октября 1970 года.



На протяжении многих лет «Нижнекамскнефтехим» удерживает статус одного из крупнейших производителей СКИ-3 в России. Компания планомерно проводит мероприятия по увеличению мощности производства каучука СКИ-3 и улучшению качества продукции.

Для достижения мощности производства до 330 тыс. тонн в 2018 году на заводе ИМ — сырьевой базе производства каучука — построены дополнительные установки по выпуску формальдегида, изопрена и изобутилена. На самом производстве СКИ-3 заменено устаревшее оборудование.

Нижнекамский каучук СКИ-3 находит широкое применение в шинной промышленности, для изготовления резинотехнических изделий. Продукция компании доставляется авто- и железнодорожным транспортом, морским путем. Среди потребителей — Китай, Япония, Германия, Италия, Бразилия, Турция, Швеция, Белоруссия.