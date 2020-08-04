Биолог КФУ дала советы, как собирать лекарственные травы

Доцент кафедры ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Нина Прохоренко рассказала, как правильно собирать лекарственные травы.

По ее словам, чтобы приготовить травяной чай, в заварочный чайник нужно положить одну-две чайных ложки сушеных растений, залить кипятком и дать настояться. Чаще всего для напитка используются мята, мелисса, зверобой, душица, чабрец, листья земляники, смородины. Можно заваривать смесь из нескольких трав.

Собирать лекарственные растения биолог посоветовала в определенное время, когда они содержат максимум биологически активных веществ.

Так, корни и корневища стоит собирать в сентябре — октябре, листья вечнозеленых растений, например брусники, следует заготавливать весной после схода снега.

Если говорить о цветковых растениях, то наибольшее количество действующих веществ в них бывает во время цветения. Благоприятным временем для сбора многих трав является июль — начало августа. При этом, уточнила Прохоренко, заготавливать травы нужно обязательно в сухую погоду, а лучше — утром, после высыхания росы.

Также биолог назвала травы, которые наиболее часто применяются в традиционной и народной медицине.

Например, одним из популярных растений является зверобой продырявленный, который в народе называют лекарством от 99 болезней. Он известен как вяжущее, тонизирующее и противовоспалительное средство. Растение содержит витамин Р и обладает капилляроукрепляющим действием. Прохоренко подчеркнула, что зверобой нельзя использовать гипертоникам из-за его способности повышать давление. Для них будет полезно другое растение — календула лекарственная, поскольку она улучшает работу сердца, снижает артериальное давление. Кроме того, она обладает антисептическими, противовоспалительными, ранозаживляющими свойствами.

Еще одним полезным растением является душица. В медицине ее используют как средство, оказывающее успокаивающее действие на центральную нервную систему, а также для улучшения пищеварения. Ее включают в состав грудных и потогонных сборов и чаев, рассказала ученый.

Самыми распространенными дикорастущими растениями нашей местности, которые обладают лекарственными свойствами, Прохоренко назвала горец птичий, чистотел большой, крапива двудомная, подорожник большой, хвощ полевой, тысячелистник обыкновенный. Многие из них относятся к сорно-рудеральным растениям и распространены во дворах, растут на пустырях, вдоль заборов и дорог.

Помимо этого, биолог посоветовала использовать заготовленные травы в течение года после сбора, а для того, чтобы эффект от их применения был максимальным, необходимо их правильно высушить.

Так, большинство трав нужно сушить в тени, поскольку на свету содержащихся в них полезные соединения быстро разрушаются. Измельчать растения до сушки не рекомендуется, потому что измельчение будет способствовать более быстрому улетучиванию эфирных масел и других важных компонентов. Хранить травы нужно в защищенном от света и влаги месте, поместив в бумажные пакеты, хлопчатобумажные мешочки или плотно закрытые стеклянные банки, передает пресс-служба КФУ.

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