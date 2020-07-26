Диетолог КФУ объяснила, для профилактики каких заболеваний полезны ягоды

Врач-диетолог Университетской клиники Казанского федерального университета Венера Аверкиева рассказала, для профилактики каких заболеваний необходимо есть разные ягоды.

Спикер отметила, что взрослому человеку необходимо съедать примерно по 100—120 граммов ягод, это примерно полстакана, три раза в неделю. Причем съедать не отдельные ягоды, а смесь. Врач советует употреблять их как отдельный продукт утром или днем.

Лесные ягоды ценнее тех, что выращены специально, так как в них нет пестицидов. Особо ценными среди лесных ягод являются брусника, голубика, земляника, клубника, малина, ежевика. Среди садовых по полезным веществам ценятся малина, черная и красная смородина, шиповник, крыжовник, черника.

«Малина содержит салициловую кислоту, которая оказывает жаропонижающее действие, уничтожает споры грибковых инфекций и стафилококков. Зимой свежую малину найти сложно, поэтому при простуде полезно пить чай с малиновым вареньем. Кроме того, малина является хорошим источником клетчатки и витамина C и содержит много других важных витаминов и минералов», — рассказала Венера Аверкиева.

Черная смородина отличается высоким содержанием витамина С, укрепляющего иммунитет и борющегося с атеросклерозом, болезнью почек, язвой желудка. В красной смородине витамина С меньше, но в ней содержатся антиоксиданты, противостоящие раковым клеткам. Такой же эффект имеется у черной смородины, черники и крыжовника. Последний полезен для пожилых людей: влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает артериальное давление и уровень холестерина в крови, обладает мочегонным, желчегонным и послабляющим действием.

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