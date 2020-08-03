На балансе КЗСК нашли имущества всего на три миллиарда рублей
Сколько стоит КЗСК
Как стало известно «Реальному времени», конкурсный управляющий Казанского завода синтетического каучука (КЗСК) завершил инвентаризацию имущества завода. Балансовая стоимость выявленного в результате инвентаризации имущества составляет 2,84 млрд рублей.
При этом подробная опись этого имущества, в отличие от других подобных процессов банкротства, пока что опубликована не будет. Как говорится в сообщении управляющего, КЗСК относится к предприятиям, работающим на государственный оборонный заказ и, соответственно, подлежит продаже в составе имущественного комплекса, работы по формированию которого не могут быть завершены до рассмотрения судом вопроса об оспаривании сделок по отчуждению имущества завода.
Поэтому ознакомиться с подробными данными об инвентаризации можно только тем, у кого есть допуск к государственной тайне.
Как завод прирастал имуществом
С марта 2020 года позицию конкурсного управляющего занимает Петр Науменко, и сейчас он небезуспешно оспаривает вывод имущества КЗСК в судах. Так, этим летом суд обязал ООО «Сагал» вернуть КЗСК двухэтажное здание заводоуправления на улице Лебедева, 1 и пять земельных участков — все эти активы компания (которая сама находится в процессе банкротства) получила по договору купли-продажи в 2015 году. Аналогично была отменена сделка по купле-продаже в том же году здания столовой и земельного участка под ней с ООО «Химкапитал» (также банкрот). Кроме того, с баланса рухнувшего банка «Спурт» по решению суда к КЗСК возвращаются внутризаводские железнодорожные пути завода.
При этом в суде на рассмотрении находится еще ряд заявлений об оспаривании сделок по отчуждению имущества КЗСК — таким образом, хоть инвентаризация и завершена, имущественный комплекс завода может пополниться новыми активами.
Как банкротился КЗСК
КЗСК с 29 августа 2018 года находился в состоянии процедуры финансового оздоровления. Его основным кредитором является ВЭБ.РФ, на который приходится 74% обязательств должника в реестре кредиторов. Размер долга оценивается в 3,7 млрд рублей — именно на такую сумму материнская компания КЗСК поручилась в 2014 году по кредиту, взятому на строительство второго завода «КЗСК-Силикон» (дочерняя компания КЗСК), который по своим размерам равен самому заводу синтетического каучука.
С 23 июля прошлого года КЗСК вошел в ликвидационную процедуру конкурсного производства. При этом еще в конце 2019 года сообщалось, что КЗСК фактически возобновляет работу, а корпорация «Промышленные технологии» разработала перспективную программу развития предприятия и презентовала ее президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Гендиректор АО «Промышленные технологии» Валерий Шадрин тогда сообщил, что работа всех цехов завода восстановлена, на производство вернулись 250 человек и предприятие входит в новый год с пакетом заказов.
Вместе с тем сообщалось и о крупных долгах предприятия по зарплате: так, к декабрю задолженность по ней выросла до 62,5 млн рублей. Как в июле сообщал «Реальному времени» источник, близкий к новому конкурсному управляющему завода, сейчас КЗСК ведет хозяйственную деятельность, однако о сотрудничестве завода со стратегическими инвесторами новостей нет.
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