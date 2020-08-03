На балансе КЗСК нашли имущества всего на три миллиарда рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Сколько стоит КЗСК

Как стало известно «Реальному времени», конкурсный управляющий Казанского завода синтетического каучука (КЗСК) завершил инвентаризацию имущества завода. Балансовая стоимость выявленного в результате инвентаризации имущества составляет 2,84 млрд рублей.

При этом подробная опись этого имущества, в отличие от других подобных процессов банкротства, пока что опубликована не будет. Как говорится в сообщении управляющего, КЗСК относится к предприятиям, работающим на государственный оборонный заказ и, соответственно, подлежит продаже в составе имущественного комплекса, работы по формированию которого не могут быть завершены до рассмотрения судом вопроса об оспаривании сделок по отчуждению имущества завода.

Поэтому ознакомиться с подробными данными об инвентаризации можно только тем, у кого есть допуск к государственной тайне.

Как завод прирастал имуществом

А вопрос о сделках по отчуждению имущества завода стоит довольно остро — на это ранее неоднократно обращало внимание «Реальное время». Так, в марте этого года прежний конкурсный управляющий КЗСК Ольга Рущицкая заявляла, что на момент банкротства активы предприятия были выведены. Причем речь шла, по ее оценке, как минимум о 2/3 основных фондов. О нарушении целостности имущественного комплекса «в связи с недобросовестной деятельностью руководства КЗСК» также заявляли и в ВЭБ.РФ — крупнейшем кредиторе завода.

С марта 2020 года позицию конкурсного управляющего занимает Петр Науменко, и сейчас он небезуспешно оспаривает вывод имущества КЗСК в судах. Так, этим летом суд обязал ООО «Сагал» вернуть КЗСК двухэтажное здание заводоуправления на улице Лебедева, 1 и пять земельных участков — все эти активы компания (которая сама находится в процессе банкротства) получила по договору купли-продажи в 2015 году. Аналогично была отменена сделка по купле-продаже в том же году здания столовой и земельного участка под ней с ООО «Химкапитал» (также банкрот). Кроме того, с баланса рухнувшего банка «Спурт» по решению суда к КЗСК возвращаются внутризаводские железнодорожные пути завода.

При этом в суде на рассмотрении находится еще ряд заявлений об оспаривании сделок по отчуждению имущества КЗСК — таким образом, хоть инвентаризация и завершена, имущественный комплекс завода может пополниться новыми активами.

Сейчас КЗСК ведет хозяйственную деятельность, однако о сотрудничестве завода со стратегическими инвесторами новостей нет. Фото Рината Назметдинова

Как банкротился КЗСК

КЗСК с 29 августа 2018 года находился в состоянии процедуры финансового оздоровления. Его основным кредитором является ВЭБ.РФ, на который приходится 74% обязательств должника в реестре кредиторов. Размер долга оценивается в 3,7 млрд рублей — именно на такую сумму материнская компания КЗСК поручилась в 2014 году по кредиту, взятому на строительство второго завода «КЗСК-Силикон» (дочерняя компания КЗСК), который по своим размерам равен самому заводу синтетического каучука.

С 23 июля прошлого года КЗСК вошел в ликвидационную процедуру конкурсного производства. При этом еще в конце 2019 года сообщалось, что КЗСК фактически возобновляет работу, а корпорация «Промышленные технологии» разработала перспективную программу развития предприятия и презентовала ее президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Гендиректор АО «Промышленные технологии» Валерий Шадрин тогда сообщил, что работа всех цехов завода восстановлена, на производство вернулись 250 человек и предприятие входит в новый год с пакетом заказов.

Вместе с тем сообщалось и о крупных долгах предприятия по зарплате: так, к декабрю задолженность по ней выросла до 62,5 млн рублей. Как в июле сообщал «Реальному времени» источник, близкий к новому конкурсному управляющему завода, сейчас КЗСК ведет хозяйственную деятельность, однако о сотрудничестве завода со стратегическими инвесторами новостей нет.

Александр Артемьев