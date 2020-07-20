Банкротный завод синтетического каучука прирастает имуществом

КЗСК вернули и здание заводоуправления с землей, и даже столовую

Фото: Ринат Назметдинов

Целую череду сделок с имуществом переживающего болезненную процедуру банкротства казанского завода синтетического каучука удалось оспорить конкурсному управляющему предприятия. Впрочем, Петр Науменко «пожинает плоды» своей предшественницы Ольги Рущицкой: иски в суд готовила она. Как выяснило «Реальное время», в конкурсную массу КЗСК возвращены некогда принадлежавшие ему земельные участки, здание заводоуправления, внутренние железнодорожные пути и даже столовая. Крупнейший кредитор завода «ВЭБ.РФ» отмечает, что производственный комплекс будет выставлен на торги. Между тем, он продолжает выпуск продукции.

Здание заводоуправления, земля и железнодорожные пути

Как стало известно газете «Реальное время», конкурсному управляющему казанского завода синтетического каучука удалось оспорить целый ряд сделок с имуществом предприятия.

Так, согласно документам суда 26 июня был дан обратный ход договорам купли-продажи между КЗСК и ООО «Сагал», датированным 2015 годом. Суд обязал эту компанию возвратить предприятию двухэтажное здание заводоуправления на улице Лебедева, 1 и пять земельных участков площадью 2,2 тыс, 1,5 тыс, 666 и 47 квадратных метров, а также еще 39,2 тыс «квадратов» (два последних с назначением под административно-производственные здания) там же. «Расторгнут» и некий договор аренды с этой компанией. При этом суд восстановил право требования «Сагала» к КЗСК в размере 78,4 млн рублей. К слову, сама эта компания сейчас также находится в конкурсном производстве.

В тот же день были признаны недействительными два договора купли-продажи недвижимости все того же 2015 года между КЗСК и ООО «Химкапитал». Последнему предписали вернуть многострадальному заводу здание столовой площадью 2,8 тыс квадратных метров на улице Лебедева, 1 и земельный участок в 3,7 тыс «квадратов» под ней. В то же время восстановлено право требование «Химкапитала» к КЗСК на 147,08 млн рублей. А вот за пилораму, столярную мастерскую, сушилку и склад можно взять только деньгами (в договоре оценены в 65,3 млн рублей), поскольку они были перепроданы и в данный момент находятся согласно мотивировке суда в руках добросовестного приобретателя.

30 июня были применены последствия недействительности к сделке с банком «Спурт», взявшем в свое время на свой баланс внутризаводские железнодорожные пути КЗСК на 6,7 тыс «квадратов» по неизменному адресу и большую часть (7/10 долей) в праве собственности на уже упомянутый участок в 39,2 тыс квадратных метра под административно-производственными зданиями.

30 июня были применены последствия недействительности к сделке с банком «Спурт», взявшем в свое время на свой баланс внутризаводские железнодорожные пути КЗСК. Фото Рината Назметдинова

На 17 июля назначен «букет» имущественных претензий к ООО «Рагус», которому КЗСК также сбыл некую недвижимость и, судя по всему, к ООО «Арахуз», который у него ее перекупил. Пока непонятно, какие в них фигурируют объекты.

Затем наступит очередь оборудования. 23 июля суд должен подробно изучить сделки купли-продажи оборудования 2015 года с ООО «Химснаб». И такой иск не единственный. Рущицкая еще 9 сентября прошлого года подала заявление, в котором подвергла сомнению правомочность двух договоров КЗСК 2015 года по продаже оборудования, покупателем которого выступало ООО «СК-Дзержинск» и один договор аренды.

Прервал мораторий на взыскание долгов

Напомним, КЗСК с 29 августа 2018 года находился в процедуре финансового оздоровления. Его основным кредитором является ВЭБ.РФ, на который приходится 74 процента обязательств должника в реестре кредиторов. Размер долга оценивается в 3,7 млрд рублей — именно на такую сумму материнская компания КЗСК поручилась в 2014 году по кредиту, взятому на строительство второго завода «КЗСК-Силикон» (дочерней компании КЗСК), который по своим размерам равен самому заводу синтетического каучука.

Внешнее управление должно было продлиться 18 месяцев — до начала 2020 года, однако ВЭБ.РФ досрочно прервал мораторий на взыскание долгов и отверг план внешнего управления.

С 23 июля прошлого года КЗСК вошел в ликвидационную процедуру конкурсного производства. Почти за 2 года финансового оздоровления предприятия выплаты кредиторам не производились, следует из данных, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Эти сделки нужно разворачивать вспять»

Прежний конкурсный управляющий КЗСК Ольга Рущицкая в ходе инвентаризации пришла к выводу, что на момент банкротства КЗСК большая часть его имущество была выведена. Речь шла, как она поясняла СМИ, по меньшей мере о 2/3 ликвидных активов КЗСК, которые оказались переоформлены на различные коммерческие организации. «Если смотреть на фонды, то мало того, что они были выведены, так они еще находятся не в очень хорошем состоянии, — сообщала она «Реальному времени». — Даже при введении внешнего управления никто не посмотрел — какое может внешнее, если у предприятия нет основных фондов».

Управляющий констатировала, что когда с командой помощников пришла на предприятие и они провели анализ, то выяснилось, что у предприятия своих фондов только 29 процентов. Рущицкая была убеждена, что «эти сделки нужно разворачивать вспять».

В пресс-службе ВЭБ.РФ, который является крупнейшим кредитором казанского завода синтетического каучука, «Реальному времени» также подтвердили, что «в связи с недобросовестной деятельностью руководства КЗСК ранее была отчуждена часть его имущества, что привело к нарушению целостности имущественного комплекса завода и разрыву технологических цепочек при производстве номенклатуры товаров».

«Если потребуется, буду помогать в реализации имущества»

Как рассказывала газета «Реальное время», Верховный суд Татарстана условно-досрочно освободил совладелицу КЗСК Евгению Даутову 26 июня, накануне 63-летия.

Напомним, ее взяли под стражу 3 июня прошлого года в зале суда — суд признал ее виновной в злоупотреблениях полномочиями и фальсификации отчетности о финансовом положении банка «Спурт» с ущербом 2,9 млрд рублей. Сама Даутова вину полностью признала, подтвердив, что преступила закон, когда стратегический для страны проект частно-государственного партнерства по строительству завода «КЗСК-Силикон» лишился кредитной поддержки ВЭБа.

Суд наказал банкира 3 годами и 1 месяцем колонии общего режима, но отбывать наказание она осталась в казанском СИЗО, в отряде хозяйственного обслуживания мастером по стирке и ремонту спецодежды.

С учетом пересчета сроков домашнего ареста и времени в СИЗО до и после приговора ее срок по приговору истекал через 11 месяцев — 18 мая 2021 года.

Суд наказал банкира 3 годами и 1 месяцем колонии общего режима, но отбывать наказание она осталась в казанском СИЗО, в отряде хозяйственного обслуживания мастером по стирке и ремонту спецодежды. Фото Ирины Плотниковой

На судебном заседании, предшествовавшем ее освобождению, Даутова заявила о том, что пока не была введена процедура ее личного банкротства и связанных с ней организаций, она неоднократно предпринимала шаги по реализации имущества и сама искала покупателя. К примеру, предлагала заместить вложенные в КЗСК и «КЗСК-Силикон» кредитных средства «Спурта» акциями, которые могли бы перейти к госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Однако, был избран путь банкротства.

Даутова подтвердила, что вновь готова способствовать в решении проблем кредиторам: «Если потребуется — безусловно, буду помогать в реализации имущества».

«В новый год с пакетом заказов»

За время несвободы бывшего председателя правления банка «Спурт» и экс-главы совета директоров КЗСК план финансового оздоровления предприятия так и не был представлен, прошли серии массовых увольнений работников, и в какой-то момент предприятие почти полностью встало.

Но этой зимой на завод пришел «Промтех», специализирующийся на выпуске продукции для ОПК. Его дочерняя компания «Синтез» взялась за реализацию программы по изготовлению синтетических каучуков и ремонт технологических линий, причем возглавил проект бывший гендиректор КЗСК Алексей Контуров.

Позже появилась информация о возобновлении работ на стратегическом предприятии (по данным бывших работников, они и не останавливались). На встрече с президентом Рустамом Миннихановым в конце прошлого года гендиректор АО «Промышленные технологии» Валерий Шадрин презентовал перспективную программу развития КЗСК. Он подтвердил, что работа всех цехов завода восстановлена, на производство вернулись 250 человек и предприятие входит в новый год с пакетом заказов.

На уровне руководства республики заверили, что проблемный завод проходит перезагрузку и начинает работать в полную силу. Фото Рината Назметдинова

По информации пресс-службы президента Татарстана, «АО «Синтез» и конкурсный управляющий ОАО «КЗСК» заключили договор о взаимодействии, который позволил возобновить производственную деятельность данного предприятия, закупить необходимое сырье, энергетические ресурсы, провести ремонтно-восстановительные работы, организовать охрану производственного комплекса, а также выплачивать заработную плату сотрудникам». Иначе говоря, на уровне руководства республики заверили, что проблемный завод проходит перезагрузку и начинает работать в полную силу.

Вместо «Развитие» «Содействие»

Впрочем, команда бывшего топ-менеджмента КЗСК называла ситуацию на предприятии близкой к катастрофической. По их словам и.о. конкурсного управляющего Рущицкая разослала всем работникам уведомления о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией предприятия: их 317 человек уволили 79, включая топ-менеджеров.

Оставшимся хронически не выплачивали зарплату. В результате, по некоторым данным, к декабрю задолженность по ней выросла до 62,5 млн рублей. Бывший первый замдиректора КЗСК Алексей Лукишин объяснял это тем, что при внешнем управлении КЗСК работал по давальческим контрактам с несколькими компаниями, а с приходом «конкурсника» они были расторгнуты.

На негативном фоне, который создали непогашенные долги по зарплате, претензии прокуратуры и судебные иски надзорного ведомства и сокращенных работников, в марте этого года основной кредитор Казанского завода синтетического каучука ГК «ВЭБ.РФ» сменила сменила конкурсного управляющего. Такое решение было принято на очередном собрании кредиторов КЗСК, прошедшем 27 февраля в Казани.

Новый арбитражный управляющий Петр Науменко был выбран из членов Ассоциации межрегиональной СРО «Содействие», которая, с одобрения большинства кредиторов, и пришла на замену СРО «Развитие». К вопросу о том, пришло ли время завершить конкурсное производство КЗСК или оно нуждается в продлении. татарстанский арбитраж вернется 24 августа.

Алексей Лукишин объяснял это тем, что при внешнем управлении КЗСК работал по давальческим контрактам с несколькими компаниями, а с приходом «конкурсника» они были расторгнуты

Ранее «Промтех» был весьма осторожен в оценках перспектив своего сотрудничества с КЗСК. Он озвучивал СМИ лишь ближайшую цель: восстановление работоспособности предприятия и последующую аренду промплощадки. Как в данный момент обстоят дела на КЗСК? Источник, близкий к окружению конкурсного управляющего, заверяет, что завод «ведет текущую хозяйственную деятельность». О сотрудничестве КЗСК со стратегическим инвестором ему «не известно». Оставили этот вопрос без комментариев и в «ВЭБ.РФ». На момент публикации ответ на запрос газеты «Реальное время» в самом АО «Промтех» получен не был.

«С дальнейшей реализацией завода как единого производственного комплекса на торгах»

В ответе ВЭБ.РФ подчеркивается, что конкурсный управляющий должника действует в интересах его самого и конкурсных кредиторов. И он (точнее, они) предпринял все необходимые действия, в результате удалось оспорить сделки.

ВЭБ.РФ заинтересован в возврате в собственность КЗСК всего незаконно отчужденного имущества «с дальнейшей реализацией завода как единого производственного комплекса». Произойдет ли это в рамках банкротных торгов или каким-то иным способом?

Госкорпорация развития напоминает, что действующее законодательство РФ четко регламентирует порядок перехода права собственности на имущество должника: «Он возможен только путем реализации имущества должника на торгах». Отметим, недостроенный завод герметиков «КЗСК-Силикон» (единый лот, начальная цена которого определена в 2,6 млрд рублей), 24 июля уже намечено выставить на банкротные торги.

Связаться с Петром Науменко «Реальному времени» не удалось. Источник из близкого к нему окружения сообщил, что рассмотрены еще далеко не все оспоренные конкурсным управляющим сделки предприятия: некоторые из них назначены к рассмотрению на июль-август.

Даутова убеждена, что если бы было воспринято предложение по продаже заводов, то и банк «Спурт» можно было сохранить. Фото: kazan.aif.ru

«Проект спасения был разработан еще в 2017 году»

Как рассказывала сама Даутова в интервью нашему изданию, план по банкротству и покупке с торгов имущества банка «Спурт», Казанского завода синтетического каучука и его «брата» ОАО «КЗСК-Силикон» был разработан еще в 2017 году параллельно с проектами спасения тех же компаний.

По словам бизнесвумен, в 2017 году независимая оценка активов КЗСК составляла 8,6 млрд рублей. Потенциальным инвесторам, в том числе «Ростеху», предлагалось стать главным акционером через приобретение акций в новой дополнительной эмиссии. Была сделана оферта на 6,9 млрд рублей. «Ростех» на оферту не ответил, но на переговорах и в письме все же выразил заинтересованность.

А на совещании в июле 2017 года в Минпромторге России менеджеры «Ростеха» заявляли, что готовы выкупить заводы с торгов через банкротство АКБ «Спурт», ОАО «КЗСК- Силикон», ОАО «КЗСК». С этой целью менеджерами «Ростеха» была разработана дорожная карта, согласованная с ВЭБ, АСВ, Минпромторгом. Сама Даутова о ней узнала после отзыва лицензии у банка.

Она убеждена, что если бы было воспринято предложение по продаже заводов, то и банк «Спурт» можно было сохранить. Но переговоров о цене покупке и самой покупке не было: было желание купить дешево с торгов при банкротстве...