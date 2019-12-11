Инвестор возобновил работу КЗСК и собрал заказы на 2020 год

Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) уже запустил работу во всех цехах. Пакет заказов на 2020 год собран.

Корпорация «Промышленные технологии» разработала перспективную программу развития предприятия, передает «Коммерсант».

Гендиректор АО «Промышленные технологии» Валерий Шадрин на прошлой неделе представил ее президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Напомним, что о возобновлении производства на КЗСК сообщалось еще в ноябре. Первые отгрузки продукции были запланированы уже на конец ноября.