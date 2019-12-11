Новости промышленности

08:26 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Инвестор возобновил работу КЗСК и собрал заказы на 2020 год

07:29, 11.12.2019
Инвестор возобновил работу КЗСК и собрал заказы на 2020 год
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) уже запустил работу во всех цехах. Пакет заказов на 2020 год собран.

Корпорация «Промышленные технологии» разработала перспективную программу развития предприятия, передает «Коммерсант».

Гендиректор АО «Промышленные технологии» Валерий Шадрин на прошлой неделе представил ее президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Напомним, что о возобновлении производства на КЗСК сообщалось еще в ноябре. Первые отгрузки продукции были запланированы уже на конец ноября.

ПромышленностьБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров