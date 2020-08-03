Елабужское производство Ford Sollers отказалось от моратория на банкротство

Фото: Максим Платонов

Нет — мораторию

Как стало известно «Реальному времени», ООО «Форд Соллерс Елабуга» (юридическое лицо производства коммерческих автомобилей Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга») заявило об отказе от применения в отношении него моратория на возбуждение дел о банкротстве. Это заявление опубликовано в установленном порядке в минувшую пятницу — таким образом, в соответствии с 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», действие моратория на елабужское производство уже не распространяется.

Напомним, что под мораторий, установленный правительством России, подпадают те организации, которые относятся к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям и те, которые, как «Форд Соллерс Елабуга», включены в перечень системообразующих и стратегических предприятий. Помимо моратория на банкротство, компания «Форд Соллерс Елабуга» получила право и на другие меры поддержки бизнеса в период пандемии.

Зачем отказываться?

Отказ от моратория на банкротство необязательно является свидетельством намерения обанкротиться. Мораторий налагает ряд ограничений — в частности, компании запрещено выплачивать дивиденды или распределять прибыль между учредителями (в случае «Форд Соллерс Елабуги» это фактически на 100% «Форд Соллерс Нидерланды Б.В.», юрлицо совместного предприятия Ford Motor Company и российского ПАО «Соллерс»), а также осуществлять выплату действительной стоимости доли. Выход из условий моратория избавляет компанию от этих ограничений.

Такую версию, в частности, высказывает эксперт по банкротным процессам, партнер юридической компании Legal Way Надежда Пирогова.

— Мораторий предполагает наличие некоторых ограничений, и здесь имеет смысл говорить как раз об ограничениях. Компания, которая отказывается от применений к ней моратория, скорее всего, хочет избежать негативных последствий моратория. Первое: существует официальный запрет на выплату дивидендов на распределение прибыли обществом. Я предполагаю, что это как раз этот случай, если компания не имеет очевидных признаков банкротства — вероятно, она хочет распределить прибыль и отказывается от применения негативных последствий. Следующее негативное последствие — невозможно проведение зачетов [односторонних денежных обязательств]. Здесь нужно смотреть конкретную специфику работы компании — по общему опыту работы зачетные истории часто используются в холдинговых структурах между «дочками» компании, которые друг другу оказывают услуги.

Аналогичное предположение высказал гендиректор юридического центра «Правосудие», кандидат юридических наук Айрат Гатин.

— В период действия моратория существуют ограничения в отношении организаций, на которые он распространяется. Например, не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, выплата дивидендов, обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке и т. д. Таким образом, если организация, подпадающая под действие моратория, заявит отказ от него и опубликует такие сведения на «Федресурсе», то и ограничения, связанные с мораторием, в том числе на распределение дивидендов, к примеру, не будут распространяться на такую организацию. Так как ООО «Форд Соллерс Елабуга» не имеет предпосылок к банкротному состоянию, мораторий лишь ограничивает права указанного общества. В связи со сказанным — действия по отказу от моратория на банкротство этим обществом предполагаются обоснованные.

По итогам 2019 года ООО «Форд Соллерс Елабуга» показало далеко не самые радужные финансовые результаты. Если в 2017 году прибыль предприятия при выручке в 39,57 млрд рублей составляла 602 млн рублей, а в 2018 году — 752,5 млн рублей при выручке в 44,1 млрд рублей, то в 2019 году предприятие зафиксировало чистый убыток в 2,66 млрд рублей при выручке в 33,05 млрд рублей.

В самой компании пока не ответили на запрос «Реального времени» о причинах отказа от моратория на банкротство.

Как завод в «Алабуге» пережил перезапуск и пандемию

С середины 2019 года завод в ОЭЗ «Алабуга» — единственное в Татарстане производство СП Ford Sollers. Тогда в компании произошел ряд значительных изменений: «Соллерс» получил контроль (51% акций) в совместном предприятии, заводы в Набережных Челнах (выпускал модели Fiesta и EcoSport) и Всеволожске (Focus и Mondeo) закрылись, равно как и завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Однако производство коммерческих автомобилей Ford Transit осталось действующим.

Более того, спустя несколько месяцев после этих перемен ООО «Форд Соллерс Елабуга» подписало специальный инвестиционный контракт (СПИК) для развития производства линейки Ford Transit в Елабуге в консорциуме с Ульяновским автомобильным заводом. С сентября 2019 года предприятие заработало в обновленном режиме.

С середины 2019 года завод в ОЭЗ «Алабуга» — единственное в Татарстане производство СП Ford Sollers. Фото Максима Платонова

Под конец года поступила еще одна приятная для елабужского предприятия новость: на базе Ford Sollers в Елабуге развернется серийное производство российских автомобилей премиального класса Aurus — уже в 2021 году. Для цеха сборки этих авто будет предусмотрена концепция «завод-шоурум».

В апреле 2020 года «Форд Соллерс Елабуга», как и подавляющее большинство других российских компаний, оказалось в условиях простоя из-за разгоревшейся пандемии и введенных в связи с этим ограничительных мер. Впрочем, уже 13 апреля компания возобновила работу. Вскоре после этого стало известно, что правительство России назвало «Форд Соллерс», ГАЗ и УАЗ единственными поставщиками автомобилей скорой помощи для регионов РФ — это означает заказ на 653 автомобиля из общего количества законтрактованных 1 258 машин. Сумма госконтракта для татарстанского автопрома составила 2,5 млрд рублей.



Позже, 1 июля, компания перешла на четырехдневную рабочую неделю «с целью сохранения коллектива и эффективности бизнеса» в условиях пандемии.

В апреле и мае 2020 года продажи Ford Transit на фоне все той же пандемии резко снизились — соответственно на 39% (до 526 шт.) и на 15% (731 шт.) по сравнению с теми же периодами прошлого года. Однако уже по итогам июня продажи пошли в рост: в сравнении с июнем 2019 года продажи июня-2020 даже подросли на 1,3%, до 1088 автомобилей. Также в июне Ford Sollers представил новую версию Ford Transit, оборудованную под охоту и рыбалку.

Александр Артемьев