Ford Sollers представил специальную версию Ford Transit для охоты и рыбалки

Ford Sollers представил новую специальную версию автомобиля Ford Transit для охоты и рыбалки.

Машина разделена на 3 части: кабина водителя с двухместным сиденьем для пассажира, пассажирский отсек с двумя трехместными диванами и грузовое отделение.

В пассажирском отсеке смогут разместиться 6 человек. Для их удобства в автомобиле установили стол между сиденьями по левому борту, дополнительную тепло- и шумоизоляцию, дополнительный испаритель от штатного кондиционера.

В грузовом отделении расположился металлический ящик-сейф для оружия и патронов, бак с водой для мытья рук, выполненный из коррозионностойкого материала, две полки под инвентарь из алюминиевого профиля, два светодиодных светильника 12В. Внутри грузового отсека на распашных дверях закрепили топор, лопату, а также ножовку по дереву. В комплект вошла 20-литровая экспедиционная канистра и зимняя резина на дисках.

Специальная версия построена на базе грузопассажирского Ford Transit полной массой 3500 килограмм. Автомобиль оснастили 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 125 л.с., механической 6-ступенчатой коробкой передач. Машина доступна к заказу с полным или передним приводом, сообщает пресс-служба Ford Sollers.



Производство Ford Transit налажено на заводе Ford Sollers в Елабуге.

В июне «Форд Соллерс Елабуга» увеличила продажи Ford Transit на 1,3%.

