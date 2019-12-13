Серийное производство Aurus начнется в 2021 году в Татарстане

Серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге.

Уточняется, что производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Напомним, что бренд Aurus родился из проекта «Кортеж», предусматривающего производство российских люксовых авто для первых лиц государства.

Ранее предполагалось, что серийное производство машин будет базироваться в Татарстане.

