Новости промышленности

15:22 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Серийное производство Aurus начнется в 2021 году в Татарстане

14:53, 13.12.2019 1
Серийное производство Aurus начнется в 2021 году в Татарстане
Фото: kremlin.ru

Серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге.

Уточняется, что производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Напомним, что бренд Aurus родился из проекта «Кортеж», предусматривающего производство российских люксовых авто для первых лиц государства.

Ранее предполагалось, что серийное производство машин будет базироваться в Татарстане.

ПромышленностьМашиностроениеБизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров