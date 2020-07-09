«Форд Соллерс Елабуга» увеличила продажи Ford Transit в июне на 1,3%

Елабужский Ford Sollers продал в июне 1088 новых Ford Transit, на 1,3% больше по сравнению с июнем прошлого года. Всего за первое полугодие было продано 4432 автомобиля, при этом рыночная доля Ford Transit выросла на 6,3% и достигла 17,9%. Об этом сообщает пресс-служба Ford Sollers.

«Рекордный рост доли рынка Ford Transit в сегменте LCV с начала года, а также рост продаж демонстрируют эффективность нашей рыночной стратегии. Мы нашли решения, позволяющие быстро реагировать на потребности рынка, в 2 раза сократив сроки поставки заказов нашим покупателям и оптимизировав стоимость владения автомобилем. Это приносит свои результаты», — сказал президент и СЕО Ford Sollers Адиль Ширинов.

Спрос на Ford Transit обеспечивает также доступность специальных версий автомобилей и возможность заказа автомобиля спецверсии за один визит в дилерский центр.

Ранее сообщалось, что Ford Sollers поставит 200 автобусов школам Татарстана.

