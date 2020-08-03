В Татарстане жители выступили против новой трассировки дороги Москва — Казань
Жители ряда населенных пунктов Лаишевского района выступили за изменение трассировки трассы Москва — Казань. По мнению инициативной группы, новая трассировка автодороги М-12 приведет к загрязнению территории.
Инициативная группа создала петицию на Change.org. В своем обращении авторы просят вернуть прежний вариант трассировки.
«Вырубка коснется соснового массива «легких Казани», будет загрязнено Архиерейское озеро. Покупая участки, мы планировали дышать свежим воздухом, и многие сделали поселок своим местом жительства, построили дома. Данная трасса существенно повлияет и на стоимость недвижимости в наших поселках, естественно, в минус», — аргументируют жители.
Ранее Михаил Мишустин дал старт мегапроекту магистрали Москва — Казань.
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