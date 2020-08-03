Новости общества

08:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане жители выступили против новой трассировки дороги Москва — Казань

07:39, 03.08.2020
В Татарстане жители выступили против новой трассировки дороги Москва — Казань

Жители ряда населенных пунктов Лаишевского района выступили за изменение трассировки трассы Москва — Казань. По мнению инициативной группы, новая трассировка автодороги М-12 приведет к загрязнению территории.

Инициативная группа создала петицию на Change.org. В своем обращении авторы просят вернуть прежний вариант трассировки.

«Вырубка коснется соснового массива «легких Казани», будет загрязнено Архиерейское озеро. Покупая участки, мы планировали дышать свежим воздухом, и многие сделали поселок своим местом жительства, построили дома. Данная трасса существенно повлияет и на стоимость недвижимости в наших поселках, естественно, в минус», — аргументируют жители.

Ранее Михаил Мишустин дал старт мегапроекту магистрали Москва — Казань.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем