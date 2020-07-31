Главное о коронавирусе на 31 июля: Курбан-байрам в «ковидных» реалиях и когда ждать второй волны

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В Татарстане отмечают Курбан-байрам в условиях пандемии

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 33 новых случаев коронавируса. 6 человек госпитализированы, 27 лечатся дома.



В Казани выявили 18 новых заболевших, в Набережных Челнах заболели четверо.

На 31 июля в Татарстане зафиксировано 5 602 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 4 499 человека, в том числе 27 за минувшие сутки. Жертв коронавируса в республике — 41.



Несколько больниц Татарстана перейдут на плановый режим работы.

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова рассказала, что количество вакансий в республике превысило «доковидное». Работодатели предлагают более низкие зарплаты, чем до пандемии. Вакансии в Татарстане активно заполняют жители соседних регионов, пока часть жителей РТ рассчитывает летом пожить на пособия.



В региональных Минздраве и Роспотребнадзоре посоветовали уточнять при оформлении турпутевки, входит ли в страховку лечение в случае заболевания коронавирусом.

В Галеевской мечети Казани прошли мероприятия в честь праздника Курбан-байрам. В мечети из-за коронавирусной пандемии собралось минимальное количество прихожан. Практически все верующие находились на улице.



Муфтий Татарстана назвал пандемию испытанием для верующих.

Вторая волна придет со студентами

За последние сутки в России выявлено 5 482 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 755 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 839 981 человек, а выздоровевших — до 638 410 человек.

Зафиксирован 161 летальный исход. За весь период в России от коронавируса умерли 13 963 человека.

В России на сегодняшний день проведено более 27,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 288 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 261,6 тысячи человек.



Минздрав РФ утвердил рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19. В ведомстве считают, что после выписки переболевший должен две недели находиться дома на постинфекционной изоляции, после чего он может отправиться на санаторно-курортное лечение.

Журналист Иван Сафронов, арестованный по подозрению в госизмене, находится в изоляторе с подозрением на коронавирус. Первый тест показал отрицательный результат.

Пассажиры попросили запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в закрытые страны.



Эксперты считают, что вторая волна коронавируса придет в Россию с началом занятий в университетах. Это связано с тем, что в учебные заведения крупных городов съедутся студенты.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице не будет второй волны коронавируса.

Коронавирус — это «одна большая волна»

В мире коронавирусом нового типа на 11:00 (мск) заразились 17 489 623 человека, 677 018

человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 634 985). На второй строчке — Бразилия (2 613 789), на третьей — Индия (1 643 416). Россия на четвертом месте (839 981), на пятом — ЮАР (482 169).



Больше всего смертей зафиксировано в США (155 285). За ними следуют Бразилия (91 377), Мексика (46 000), Великобритания (45 999), и Индия (35 807).

Всемирная организация здравоохранения заявила, что второй волны пандемии COVID-19 нет, поскольку распространение коронавируса представляет собой «одну большую волну».

В Токио вновь побит рекорд суточного прироста заболевших.

В Европе снова задумались о закрытии границ. Резкий рост заболевших произошел в Испании — 1229 случаев заражения за сутки.

Ученые в Германии считают, что вакцина против коронавируса не появится до середины 2021 года.

ВВП США с апреля по июнь рухнул на 33 процента.