Казань вошла в лидеры среди городов, где выросло число заведений с летними верандами

Фото: Реальное время

Казань вошла в лидеры среди городов-миллионников, где выросло число заведений с летними верандами. Об этом говорят данные сервиса 2ГИС.

С начала пандемии рост числа новых заведений по России составил всего 0,2% — это в пять раз ниже по сравнению с докризисным полугодием. Тем не менее выросло количество заведений с летними верандами, и столица Татарстана вошла в тройку лидеров по приросту. Больше всего количество веранд увеличилось в Новосибирске и Перми, передает ТАСС.

При этом аналитики отметили, что в Казани за год снизился средний чек. Так, в Казани он снизился до 622 рублей (на 2,2%). При этом произошло повышение на бизнес-ланчи.



Ранее «Реальное время» сообщало, что некоторые заведения республики открыли свои двери уже в течение пары часов после публикации постановления, но треть предприятий общепита Татарстана закрыла свои двери навсегда.

