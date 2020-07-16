«Треть уйдет, процентов пять добавится»: общепит Татарстана выходит из анабиоза

Фото: Максим Платонов

Решение правительства Татарстана открыть для посетителей залы кафе и торговые центры оказалось неожиданностью для участников рынка — к послаблениям, правда, готовились, но не ждали, что все произойдет буквально за 2 дня. Как выяснило «Реальное время», некоторые заведения республики открыли свои двери уже в течение пары часов после публикации постановления, но треть предприятий общепита Татарстана закрыла свои двери навсегда. А торговые центры, хоть и проводили подготовительные мероприятия еще в прошлом месяце, моментально двери открыть не готовы..

«Основная масса откроется в пятницу»

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова, некоторые заведения города открыли двери внутренних помещений для посетителей сразу как прочитали постановление.

— Основная масса заведений откроется в пятницу: сейчас они соберут персонал, сделают заготовки — добавила она.

При этом Шарафутдинова не прогнозирует «взрывного» ажиотажа и записи за несколько дней, как было в первые дни открытия веранд в Татарстане.

— Я думаю, что ажиотажа сумасшедшего не будет. Веранд, условно, 200, а ресторанов 2 тысячи, несоразмерное количество. Каждому найдется столик, прийти и посидеть.

Однако не все заведения, которые мы знали до пандемии, сейчас вообще смогут открыть двери. Для многих кризис оказался губительным — эти игроки рынка уже не смогут возобновить деятельность. Шарафутдинова полагает, что не менее трети заведений потеряны безвозвратно.

— Минимум одна треть участников с рынка уходит. Но когда уходят одни, приходят другие. Несколько проектов еще до пандемии начали строить новые предприятия общественного питания и продолжили эту работу. Одна треть уйдет, процентов пять рынка добавится,- полагает она.

Шарафутдинова заверила, что в ресторанах сейчас безопасно — по крайней мере, претензий по соблюдению норм по противодействию коронавирусу к заведениям республики у нее нет.

— Это не только мое мнение, но и мнение Роспотребнадзора, что мы достойно сработали на летних верандах, с учетом всех санитарных норм и мер безопасности. Для нас очень важно сохранить поток, сохранить наших дорогих гостей — это значит в первую очередь обеспечить им безопасность. И мы говорим населению, приходите к нам, мы безопасны: все необходимые процедуры проводим, весь персонал с медкнижками, все необходимые средства для дезобработки имеются.

Когда и кто откроет двери помещений

Ресторатор Константин Иванов также отмечает, что заведение общепита откроются ближе к уик-энду. Решение правительства республики, по его словам, было неожиданным: да, недавно Роспотребнадзор озвучивал эти предложения — но никто не ожидал, что их примут на следующий же день.

— В течение недели откроются все. Решение было настолько молниеносно принято — мы думали, что это произойдет только в ближайшие 3—5 дней. Надо еще и вызвать сотрудников, которые сейчас даже в разных городах. Сегодня еще будут закрыты 99% заведений, — заявлял он накануне.

Иванов также поделился интересным прогнозом: если рестораны открываются сейчас, то оставшиеся развлекательные заведения, по его мнению, должны открыться в августе.

— Мероприятия, связанные с празднованием 100-летия ТАССР, намечены на август — думаю, что тогда наступит 100-процентное открытие всех развлекательных комплексов и ресторанов. Иначе нельзя отметить будет юбилей, — полагает он.

Если оценка Иванова верна, то несколько заведений Нурислама Шарифуллина, основателя сети P.love, вошли как раз в этот один процент — они открыли двери уже в среду днем.

— Cream Cafe мы уже открыли — оно работало навынос. В Зеленодольске открыли P.love, челнинский P.love открыли. В заведении на Гоголя делается ремонт — но летняя веранда там работает. LoveAsh на Зорге откроем завтра, P.love откроем завтра. Мы готовились к открытию, с 1 июля «на низком старте» были, — рассказал он.

Артур Галайчук сообщил, что его заведения открываются уже сегодня. При этом, в отличие от Шарафутдиновой, он ожидает ажиотажа в заведениях Казани. «С учетом того, что максимально разрешенная посадка — 50 процентов — по крайней мере по пятницам и субботам тенденция [необходимости загодя бронировать стол] сохранится», — полагает он

В целом для ресторанов наконец наступает пора не выживания, но жизни, считает Галайчук.

— Это не вернет индустрию на те же уровни, что в 2019 году. Но, возможно, получится отыграть процентов 70 от того, что было до пандемии. А процентов 70 — это уже тот уровень, на котором можно жить — добавляет Галайчук.

ТЦ оказались не столь расторопны

Как ранее рассказывало «Реальное время», торговые центры Татарстана проводили подготовку к открытию гораздо раньше каких-либо вестей о возможности такого открытия — в июне, когда республика находилась только на первом этапе снятия ограничений. Так, в ТРК «Кольцо» уже проводилась дезинфекция всех помещений — комплекс уже тогда был готов открыться в течение недели. ТЦ «Республика» и вовсе был в режиме «ежедневной готовности»

Тем не менее торговым центрам, судя по всему, необходимо время, чтобы подготовиться к наплыву посетителей. В ТРК «Кольцо» пока не называли сроки возобновления работы — отметили, что «сию секунду» открыться невозможно. Аналогичный ответ дали в справочной «Меги». При этом накануне днем в «Парк Хаусе» еще не располагали информацией про открытие торговых центров — прокомментировать возможное возобновление работы там не смогли. Однако в справочной той же «Республики» посетителям накануне вечером пояснили: торговый центр готовится к открытию уже завтра.