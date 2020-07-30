Казанцы могут оформить биометрический загранпаспорт в МФЦ

Загранпаспорт «Нового поколения» уже можно оформить в офисе МФЦ. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани. Паспорт содержит полную информацию о владельце, в том числе уникальные сведения. Например, расстояние между зрачками глаз, рисунок отпечатков пальцев. По этой причине подделать или использовать другими лицами такой документ невозможно.



Паспорт оформляется на 10 лет. Срок оформления по месту регистрации через МФЦ составляет один месяц, по месту обращения — до трех месяцев. Для подачи заявления нужно заплатить госпошлину и предоставить документы: российский паспорт, старый загранпаспорт при его наличии и две фотографии 35х45 мм. Предоставленные фотографии вклеиваются в заявления. Фото на сам паспорт делают сотрудники МФЦ.

Напомним, что в офисах МФЦ Татарстана начался прием заявлений для голосования по месту нахождения на сентябрьских выборах.