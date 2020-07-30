В офисах МФЦ Татарстана стартовал прием заявлений для голосования по месту нахождения на сентябрьских выборах

В Татарстане во всех 59 отделениях МФЦ начался прием заявлений для голосования по месту нахождения на предстоящих выборах 11—13 сентября. Подать такое заявление можно до 8 сентября.

Эта услуга будет предоставляться в МФЦ в приоритетном порядке по предъявлению паспорта или временного удостоверения личности.

В пресс-службе Минцифры Татарстана уточнили, что жители Елабужского округа №37, куда входят все населенные пункты Елабужского района, смогут выбрать удобный для себя участок только в МФЦ Елабуги.

Избиратели Нижнекамского одномандатного округа №28, где пройдут выборы депутата Госдумы РФ, смогут подать заявления только в МФЦ Нижнекамского, Заинского, Аксубаевского, Алькеевского, Алексеевского, Новошешминского, Нурлатского, Спасского, Черемшанского, Чистопольского районов и Камских Полян.

Также можно принять участие в выборах в Москве, где будут действовать 30 цифровых избирательных участков.

Напомним, казанские офисы МФЦ не будут работать три дня в связи с празднованием Курбан-байрама.