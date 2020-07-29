В Центральную районную больницу Нижнекамска поступила медицинская помощь от НКНХ

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало Центральной районной многопрофильной больнице Нижнекамска комплект медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекцией — 560 защитных очков, более 2 тыс. противочумных костюмов и 20 тыс. защитных масок.

В церемонии принял участие член Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег Морозов. От предприятия медицинские средства передали заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов, помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина и директор ООО «Корабельная роща — НКНХ» Алексей Поляков.

За время борьбы с инфекцией больница от «Нижнекамскнефтехима» получила более 65 тыс. медицинских масок. В конце мая была передана партия медицинских средств из 6 520 защитных костюмов, 560 специальных защитных экранов и 1000 медицинских перчаток. Также компания закупила и передала медикам утилизатор медицинских отходов, предназначенный для переработки опасных отходов классов «Б» и «В».

— Важно, когда рядом находится такое мощное предприятие, как «Нижнекамскнефтехим». В трудное для города время оно может помочь приобрести защитные средства и необходимое оборудование, — сказал Олег Морозов.

Заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «НЦРМБ» Марс Мустафин поблагодарил нефтехимиков за регулярную поддержку больницы.