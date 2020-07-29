В Центральную районную больницу Нижнекамска поступила медицинская помощь от НКНХ
ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало Центральной районной многопрофильной больнице Нижнекамска комплект медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекцией — 560 защитных очков, более 2 тыс. противочумных костюмов и 20 тыс. защитных масок.
В церемонии принял участие член Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег Морозов. От предприятия медицинские средства передали заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов, помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина и директор ООО «Корабельная роща — НКНХ» Алексей Поляков.
За время борьбы с инфекцией больница от «Нижнекамскнефтехима» получила более 65 тыс. медицинских масок. В конце мая была передана партия медицинских средств из 6 520 защитных костюмов, 560 специальных защитных экранов и 1000 медицинских перчаток. Также компания закупила и передала медикам утилизатор медицинских отходов, предназначенный для переработки опасных отходов классов «Б» и «В».
— Важно, когда рядом находится такое мощное предприятие, как «Нижнекамскнефтехим». В трудное для города время оно может помочь приобрести защитные средства и необходимое оборудование, — сказал Олег Морозов.
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