Netflix выпустит еще один сериал по вселенной «Ведьмака»

Компания Netflix объявила о съемках нового сериала по мотивам книг Анджея Сапковского о приключениях ведьмака по имени Геральт. На этот раз создатели отойдут от оригинала и расскажут историю создания ордена борцов с монстрами.

В официальном твиттере Netflix появилось сообщение, согласно которому спин-оф к «Ведмаку» получил название The Witcher: Blood Origin.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.