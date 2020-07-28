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Netflix выпустит еще один сериал по вселенной «Ведьмака»

00:38, 28.07.2020
Netflix выпустит еще один сериал по вселенной «Ведьмака»
Фото: pixabay.com

Компания Netflix объявила о съемках нового сериала по мотивам книг Анджея Сапковского о приключениях ведьмака по имени Геральт. На этот раз создатели отойдут от оригинала и расскажут историю создания ордена борцов с монстрами.

В официальном твиттере Netflix появилось сообщение, согласно которому спин-оф к «Ведмаку» получил название The Witcher: Blood Origin.

Шоураннером выступит Деклан де Барра, исполнительным продюсером станет Лорен Хиссрич.

Проект включает в себя шесть серий. Даты завершения работ над ним и выхода сериала пока не сообщаются.

В январе сериал «Ведьмак» побил рекорд Netflix по просмотрам. За первый месяц его посмотрели 76 млн раз.

ОбществоКультура
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