«Ведьмак» побил рекорд Netflix по просмотрам

Фото: скриншот видео youtube.com

Стриминговый сервис Netflix рассказал какой из проектов платформы собрал наибольшее количество просмотров. Оказалось, что рекорд принадлежит выпущенному недавно первому сезону сериала «Ведьмак».

За первый месяц его посмотрели 76 млн раз, пишет NME. Таким образом, он стал самым популярным первым сезоном среди всех проектов сервиса.

Платформа недавно поменяла систему ведения статистики, теперь учитываются все аккаунты, на которых зафиксирован просмотр по меньшей мере двух минут любой серии или фильма, а не 70%, как это было раньше.

«Ведьмака» продлили на второй сезон еще до премьеры первого. Исполнители трех главных ролей: Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра уже подтвердили свое участие. Дата выхода пока не уточняется.