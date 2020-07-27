Роспотребнадзор назвал условия возобновления работы аквапарков

Роспотребнадзор назвал условия возобновления работы аквапарков. Ведомство предлагает сократить число посетителей вдвое.

Кабинки необходимо использовать с учетом социальной дистанции. А также необходимо будет ограничить доступ в помещения аквапарков тех, кто не работает там, за исключением работников по обслуживанию оборудования. Сотрудников обяжут носить маски и перчатки в течение всей смены, а уборку проводить не реже, чем через каждые два часа, сообщается на сайте ведомства.

Работу аквапарки смогут возобновить на основании решения глав регионов и разрешения Роспотребнадзора.

Ранее в Татарстане приняли решение не открывать кинотеатры до перехода на третий этап ограничений.

