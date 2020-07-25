В Татарстане не будут открывать кинотеатры до перехода на третий этап ограничений

В Татарстане пока не планируют открывать кинотеатры в помещениях, заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она уточнила, что сейчас республика находится на втором этапе снятия ограничений.

Переход на третий этап в Татарстане произойдет, когда показатель коэффициента распространенности зараженных коронавирусом достигнет 0,5%. На сегодняшний день он составляет 0,8—0,9% на 100 тыс. человек.



Власти Татарстана разрешили с понедельника возобновить кинопоказы в парках, скверах и на набережных.