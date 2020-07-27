В соцсетях обсуждают выброшенные в Казани брошюры с Конституцией

Фото: соцсети

В соцсетях казанцы обсуждают выброшенные на улицу брошюры с прежней редакцией Конституции России. Фото свалки из прежнего главного закона страны появилось в соцсетях.

Сообщается, что кадры сделаны на улице Аделя Кутуя. В грязи, сваленные в одну кучу, валяются брошюры как с прежней Конституцией России, так и Конституцией Татарстана.

«Сотни тысяч брошюр Конституций теперь никому не нужны и их место, в лучшем случае, в пунктах приема вторсырья», — подписал фото автор.

Одни пользователи назвали данную картинку «актуальной», остальные считают, что выбрасывать книги — варварство.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ закончилось 1 июля. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому поправки в Основной закон страны вступили в силу с 4 июля. После внесения изменений в Конституцию в Татарстане пересмотрят около 300 законов.

