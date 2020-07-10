В Татарстане пересмотрят около 300 законов после внесения изменений в Конституцию

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал, что в республике пересмотрят примерно 300 законов после внесения изменений поправок в Конституцию.

«Более ста федеральных законов будут подвергнуты уточнению, а нам придется около трехсот законов республики проанализировать. К этому стоит добавить десятки тысяч нормативных документов Правительства РТ и органов муниципальной власти», — сказал Мухаметшин.

Он добавил, что из-за ограничения по времени работа по пересмотру законов будет синхронной.

По словам председателя Госсовета РТ, первоначально Госдума РФ будет предлагать необходимые изменения, законодатели субъектов будут их отсматривать. После этого местные власти будут принимать решения и менять, уточнять или добавлять отдельные моменты в конституциях и уставах субъектов РФ.



Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил добавить в межведомственный комитет по правовым вопросам руководителей правовых управлений Казани и Челнов для выработки совместных решений и не создавать дополнительную комиссию, сообщает «Татар-информ».

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ закончилось 1 июля. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.



3 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому поправки в основной документ страны вступают в силу с 4 июля.