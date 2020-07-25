В Татарстане от коронавируса скончались еще три человека

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса.

74-летнего жителя Челнов госпитализировали в Набережночелнинскую инфекционную больницу 8 июня. При поступлении врачи диагностировали тяжелую форму новой коронавирусной инфекции с внебольничной двусторонней вирусной пневмонией. Лечение осложнялось последствиями серьезной травмы. Мужчина скончался 14 июня.



72-летний казанец был госпитализирован 19 июня во временный инфекционный госпиталь на базе РКБ с новой коронавирусной инфекцией, осложненной двухсторонней полисегментарной пневмонией. После прохождения обследований его перевели в ГКБ №16 Казани. Состояние пациента оценивалось как тяжелое, у него был ряд хронических заболеваний. Мужчина скончался 1 июля.



Третьей жертвой коронавируса стала 44-летняя женщина. Она поступила 2 июля в отделение для лечения больных с COVID-19 Зеленодольской ЦРБ с новой коронавирусной инфекцией. Состояние на момент госпитализации оценивалось как крайне тяжелое. Осложнением на фоне заболевания стала внебольничная двухсторонняя вирусная полисегментарная пневмония. Медики констатировали ее смерть 8 июля.



Всего от коронавируса в Татарстане скончались 36 человек.

Вчера в республике подтвердились еще два смертельных случая COVID-19.