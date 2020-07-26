СМИ узнали, что Башаров продает квартиру, в которой собирался жить с женой и ребенком

Фото: Реальное время

В СМИ появилась информация, что актер Марат Башаров продает свою элитную квартиру на юго-западе Москвы.

Пятикомнатная квартира на 12 этаже продается в поселении Московский за 34 миллиона рублей. В объявлении указано, что данная квартира участвовала в программе «Идеальный ремонт» на Первом канале. Журналисты определили, что несколько лет назад такой интерьер был подготовлен для артиста Марата Башарова, который планировал поселиться в ней с супругой Елизаветой и сыном Марселем.



YouTube / Идеальный ремонт

Как сообщает 5-tv.ru в телефонном разговоре Башаров опроверг продажу недвижимости. При этом агентство недвижимости не стало раскрывать личность клиента, но призналось, что недвижимость принадлежит известному человеку.

Напомним, что после того как Башаров публично признался в насилии в семье, в Сети появилась петиция с требованием лишить его звания заслуженного артиста РТ и Государственной премии РФ. Она собрала почти 80 тыс. подписей. В мае бывшая жена Башарова Елизавета Шевыркова, заявила, что Башаров избивал ее на третьем месяце беременности. Сам Башаров уверен, что его не лишат званий и премии.

