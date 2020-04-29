Марат Башаров уверен, что его не лишат званий и премии за насилие в семье

Фото: Олег Тихонов

Марат Башаров отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста Республики Татарстан и Государственной премии РФ. Он уверен, что подобная петиция не грозит ему реальным лишением премий.



«Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает», — цитирует артиста Starhit.ru.

Башаров уверен, что уже достаточно поплатился за то, что поднимал руку на жен. В 2018 году его лишили «очень многих работ». А тем, кто подписывает петицию, просто нечем заняться на самоизоляции.

Напомним, что на сайте Change.org появилась петиция с требованием лишить актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Республики Татарстан и Государственной премии РФ. Артист открыто признался, что бил своих жен, в эфире шоу «Секрет на миллион».

