В Сети требуют лишить Марата Башарова звания Заслуженного артиста Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

На сайте Change.org появилась петиция с требованием лишить актера Марата Башарова звания Заслуженного артиста Республики Татарстан и Государственной премии РФ

«А еще Марат Башаров — абьюзер. Свою вторую жену, Екатерину Архарову, в 2014 году он избил до состояния комы. Вот официальный диагноз: «свежий, закрытый, осколчатый, вдавленный перелом левой носовой кости, сотрясение, синдром «частичного пустого турецкого седла», нерезко выраженная гидроцефалия» [...] В 2016 году он женился на Елизавете Шевырковой. Через год она обратилась к врачам с травмой руки. В декабре 2018 года стало известно, что актёр и телеведущий жестоко избил супругу и сломал ей нос.

При этом от открыто признался, что бил своих жен в эфире шоу «Секрет на миллион». На съемки была приглашена его первая супруга Елизавета Круцко.

«Ты что, по заднице не получала? — обратился актер в эфире переждачи. — Только потом ты сразу не бежала в травмпункт и к знакомым. А потом не требовала от меня двести тысяч евро и три квартиры. Такого же не было? Не было. Но получала? Получала».

Автор петиции аргументирует тем, что в цивилизованных странах насилие, совершенное в отношении близких родственников, наказывается как и санкциями со стороны общества, так и реальным судебным приговором. Однако Башаров так и не понес наказания за свои преступления, при том, что срок давности для предъявления обвинения уже истек.

«В наших силах лишить Марата Башарова Государственной премии РФ, которую он получил в 2002 году, и звания Заслуженного артиста Республики Татарстан (2012 год). Мужчины, которые избивают своих женщин, не должны носить государственные награды, они не должны быть телеведущими. Мы уверены, что насилие несовместимо с этими несомненно почётными званиями и наградами. Мы уверены, что тем самым Марат Башарова дискредитирует эти звания и награды, которые носят другие достойные люди», — заключил автор петиции Антон Данилов.



Ране заслуженный артист Татарстана, актер Марат Башаров поддержал актрису Чулпан Хаматову, сыгравшую главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза».

