Бывшая жена Марата Башарова рассказала об избиениях во время беременности

Фото: Реальное время / Олег Тихонов

Елизавета Шевыркова, бывшая жена актера Марата Башарова, в эфире передачи «Прямой эфир» заявила, что Башаров избивал ее, когда та была на третьем месяце беременности. В тот момент, по ее словам, Башаров был пьян.

Инцидент, как заявляет Шевыркова, произошел в Германии четыре года назад — тогда она приехала к Башарову (на тот момент они еще были в супружеских отношениях), который был на гастролях. Тогда артист напился и начал конфликт с женой, та в ответ вылила на него стакан воды. В ответ актер начал душить беременную жену.

Шевыркова успела убежать в другую комнату и после инцидента долгое время отказывалась разговаривать с мужем, рассказала она на «Прямом эфире». Она также добавила, что после расставания ей понадобилась помощь психолога, пишет lenta.ru.

Напомним, Шевыркова вышла замуж за Башарова в 2017 году, пара развелась в 2019 году. При этом во время брака она как минимум дважды обращалась ко врачам с травмами, якобы нанесенными мужем.

Напомним, Марат Башаров недавно вновь оказался в центре скандала с домашним насилием — в интернете появилась петиция с требованием лишить его звания заслуженного артиста Республики Татарстан и Государственной премии РФ. К настоящему моменту ее подписали 56 тысяч человек. Сам Башаров видел петицию и уверен, что званий его все же не лишат.