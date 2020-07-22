Главное о коронавирусе на 22 июля: автоматизация лабораторных исследований в Татарстане, «вирус Трампа»

Отсутствие новых случаев коронавируса в Челнах



За последние сутки в Татарстане подтвердился 31 новый случай коронавируса, только один завозной. Восемь человек госпитализированы, 23 человека лечатся дома. Большинство случаев — 15 — выявлены в Казани. В Челнах новых случаев не зафиксировано.

На 22 июля в Татарстане зарегистрировано 5 309 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 4 167 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умер 31 человек.

В Татарстане еще два пациента скончались от COVID-19 — умерли 31-летний и 38-летний челнинцы. Всего число смертельных случаев в республике достигло 31.

В Татарстане выплатили две субсидии за апрель и май этого года малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей — это более 40 тысяч налогоплательщиков — на сумму 2,6 млрд рублей.

В Татарстане возобновили работу более 8 482 предприятий общепита и розничной торговли с общим количеством сотрудников 42 642 человека.



Минздрав Татарстана смог автоматизировать процесс лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции.

Фото mos.ru

Длительность первой и единственной волны коронавируса



За последние сутки в России выявлено 5 862 новых случая коронавируса, выздоровели 9 669 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 789 190 человек, а выздоровевших — до 572 053 человек.

Зафиксировано 165 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 12 745 человек.

Аналитики считают, что Банк России снова снизит ключевую ставку до нового исторического минимума. Далее цикл снижения, по их мнению, остановится, но может продолжиться в случае второй волны коронавируса.

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, что первая и единственная в России волна заболеваемости коронавирусом будет продолжаться до тех пор, пока не переболеют 70—80% населения.

В России зафиксировали рост смертности за 6 месяцев 2020 года. В основном это произошло из-за летальных исходов в результате заражения коронавирусом.

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков заявил, что массовое производство вакцины от коронавируса начнется не раньше, чем через полгода.

Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусом лучше многих других стран.



Президент Абхазии Аслан Бжания предложил правительству России постепенно снимать ограничения на границе между государствами.

На ГЭС в Карелии после ликвидации разлива масла возникла вспышка COVID-19.



Эпидемия в Черногории

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 14 952 328 человек, 616 577 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 3,9 млн человек. Далее идут Бразилия (2,15 млн), Индия (1,19 млн), Россия (782 тыс., данные не обновлены) и ЮАР (381,7 тыс.).



По количеству смертей на первом месте общемирового рейтинга находятся США (142 тыс.). За ними следуют Бразилия (81,4 тыс.), Великобритания (45,5 тыс.), Мексика (40,4 тыс.) и Италия (35 тыс.).

Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента США в бездействии в свете пандемии, которое стоило многим людям жизни, и назвала коронавирус «вирусом Трампа».

Фото facebook.com/WhiteHouse

Сам Трамп признался, что ситуация с распространением коронавируса в США может еще ухудшиться.

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости.

Ученые выяснили, что коронавирус в среднем убивает пять-десять человек из тысячи и уступает по этому показателю лихорадке Эбола, но более смертоносен, чем сезонный грипп.

Министерство юстиции США обвинило двух хакеров из Китая в краже торговых ноу-хау на сотни миллионов долларов у различных компаний, включая разработчиков вакцины от коронавируса.



Дарья Пинегина