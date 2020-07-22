Главное о коронавирусе на 22 июля: автоматизация лабораторных исследований в Татарстане, «вирус Трампа»
Отсутствие новых случаев коронавируса в Челнах
За последние сутки в Татарстане подтвердился 31 новый случай коронавируса, только один завозной. Восемь человек госпитализированы, 23 человека лечатся дома. Большинство случаев — 15 — выявлены в Казани. В Челнах новых случаев не зафиксировано.
На 22 июля в Татарстане зарегистрировано 5 309 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 4 167 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умер 31 человек.
- В Татарстане еще два пациента скончались от COVID-19 — умерли 31-летний и 38-летний челнинцы. Всего число смертельных случаев в республике достигло 31.
- В Татарстане выплатили две субсидии за апрель и май этого года малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей — это более 40 тысяч налогоплательщиков — на сумму 2,6 млрд рублей.
- В Татарстане возобновили работу более 8 482 предприятий общепита и розничной торговли с общим количеством сотрудников 42 642 человека.
- Минздрав Татарстана смог автоматизировать процесс лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции.
Длительность первой и единственной волны коронавируса
За последние сутки в России выявлено 5 862 новых случая коронавируса, выздоровели 9 669 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 789 190 человек, а выздоровевших — до 572 053 человек.
Зафиксировано 165 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 12 745 человек.
- Аналитики считают, что Банк России снова снизит ключевую ставку до нового исторического минимума. Далее цикл снижения, по их мнению, остановится, но может продолжиться в случае второй волны коронавируса.
- Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, что первая и единственная в России волна заболеваемости коронавирусом будет продолжаться до тех пор, пока не переболеют 70—80% населения.
- В России зафиксировали рост смертности за 6 месяцев 2020 года. В основном это произошло из-за летальных исходов в результате заражения коронавирусом.
- Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков заявил, что массовое производство вакцины от коронавируса начнется не раньше, чем через полгода.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусом лучше многих других стран.
- Президент Абхазии Аслан Бжания предложил правительству России постепенно снимать ограничения на границе между государствами.
- На ГЭС в Карелии после ликвидации разлива масла возникла вспышка COVID-19.
Эпидемия в Черногории
В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 14 952 328 человек, 616 577 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 3,9 млн человек. Далее идут Бразилия (2,15 млн), Индия (1,19 млн), Россия (782 тыс., данные не обновлены) и ЮАР (381,7 тыс.).
По количеству смертей на первом месте общемирового рейтинга находятся США (142 тыс.). За ними следуют Бразилия (81,4 тыс.), Великобритания (45,5 тыс.), Мексика (40,4 тыс.) и Италия (35 тыс.).
- Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом.
- Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента США в бездействии в свете пандемии, которое стоило многим людям жизни, и назвала коронавирус «вирусом Трампа».
- Сам Трамп признался, что ситуация с распространением коронавируса в США может еще ухудшиться.
- Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости.
- Ученые выяснили, что коронавирус в среднем убивает пять-десять человек из тысячи и уступает по этому показателю лихорадке Эбола, но более смертоносен, чем сезонный грипп.
- Министерство юстиции США обвинило двух хакеров из Китая в краже торговых ноу-хау на сотни миллионов долларов у различных компаний, включая разработчиков вакцины от коронавируса.
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