В Татарстане от коронавируса скончались еще два пациента

В Татарстане еще два пациента скончались от COVID-19, всего число смертельных случаев в республике достигло 31.

38-летнего челнинца госпитализировали в инфекционную больницу 1 июля с вирусной пневмонией средней степени тяжести. Вирус COVID-19 идентифицировали лабораторно. В дальнейшем состояние пациента ухудшалось, и 11 июля, на фоне острой респираторной недостаточности, он скончался.



Еще одного 31- летний пациента госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе РКБ с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции. С 22 июня он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии. 5 июля состояние пациента ухудшилось на фоне имевшихся хронических заболеваний. 20 июля на фоне прогрессирующей сердечно-легочной недостаточности произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия не возымели должного эффекта, и медики констатировали смерть, сообщает республиканский оперштаб.

Вчера в Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. От инфекции скончались житель Нурлатского района и челнинец.