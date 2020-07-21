Росздравнадзор зафиксировал рост смертности в России

В России зафиксировали рост смертности за 6 месяцев 2020 года. В основном это произошло из-за летальных исходов в результате заражения коронавирусом, рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

При этом не во всех субъектах картина смертности выглядит одинаково. Так, в ряде регионов наблюдается значительный прирост смертности — более тысячи человек на регион. В этих субъектах увеличены как абсолютные, так и относительные показатели убыли населения, пояснила Самойлова.

Глава Роздравнадзора подчеркнула, что в 45 регионах страны медицинские организации, предназначенные для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, не были выведены из оказания помощи пациентам с COVID-19 из-за чего происходило перекрещивание больных и здоровых людей, пишет ТАСС.

В июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за 5 месяцев в России смертность не увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

