Академик РАН рассказал, сколько будет длиться первая волна COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, что первая и единственная в России волна заболеваемости коронавирусом будет продолжаться до тех пор, пока не переболеют 70—80% населения.

Он отметил, что осенью ожидается подъем заболеваемости ОРВИ, но это совсем не значит, что наступит вторая волна COVID-19.

«Какая новая волна? У нас еще первая идет и будет идти, повторяю, пока не переболеет 70—80 процентов населения. И нет необходимости нагонять страх и тем более предусматривать необходимость введение нового карантина», — передает «Интерфакс» его слова.

По словам Зверева, осенний всплеск заболеваемости будет связан не только с коронавирусом, но и с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись.

Вчера в Минобороны РФ сообщили, что первая в мире вакцина от коронавируса готова. Все добровольцы, получившие вакцину, выработали иммунитет.

