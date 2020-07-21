В Татарстане возобновили работу более 8400 предприятий общепита и магазинов

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В Татарстане возобновили работу более 8 482 предприятий общепита и розничной торговли с общим количеством сотрудников 42 642 человека. Об этом сообщает пресс-служба Мнэкономики РТ.

«Открытие предприятий общественного питания, а также деятельность по оказанию услуг населению предполагают тесный и длительный контакт с посетителями. Своевременным здесь является запуск с 15 июля новой меры поддержки по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий», — сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

В республике более 11 тысяч организаций и ИП могут претендовать на субсидии для приобретения средств дезинфекции.

В среду, 15 июля, в ограничительный режим, введенный в республике из-за режима самоизоляции, внесли послабления. В частности, власти разрешили открыть торговые центры, помещения ресторанов, аттракционы на открытом воздухе.