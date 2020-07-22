ЦБ вновь может снизить ключевую ставку

Банк России снова снизит ключевую ставку до нового исторического минимума — так считают аналитики российских и иностранных банков.

Большинство опрошенных экспертов считают, что Центральный Банк снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 4%. Далее цикл снижения остановится, но может продолжиться в случае второй волны коронавируса. Часть аналитиков считают, что банк снизит процентную ставку на 0,25%.

Решение будет принято 24 июля, сообщает РБК.

Напомним, что ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,5% 19 июня. Эльвира Набиуллина сообщала, что эффект от поэтапного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ проявится с временным лагом в три-шесть кварталов.

