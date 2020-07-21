Малые и средние предприятия Татарстана получили 2,6 млрд рублей субсидий

На сегодня в Татарстане было выплачено две субсидии за апрель — май этого года малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей — это более 40 тысяч налогоплательщиков — на сумму 2,6 млрд рублей. В этих предприятиях работает 110 тысяч человек. Об этом заявил глава ФНС РТ Марат Сафиуллин.

Напомним, что МСБ и НКО установлена нулевая ставка страховых взносов. Самозанятым вернули всю сумму уплаченных в том году налогов — это более 139 млн рублей. В этом году самозанятым представлена субсидия в размере одного МРОТ на уплату налога за текущий год.

Новая субсидия призвана помочь предпринимателям компенсировать расходы, которые они вынуждены нести для обеспечения профилактических мероприятий. Речь идет о дезинфекции помещений, покупке антисептиков, масок, перчаток, градусников и других средств профилактики. Субсидия предоставляется разово и является целевой выплатой.

Размер субсидии определяется как сумма фиксированной выплаты 15 000 рублей (на первоначальные расходы по профилактике) и по 6 500 на каждого работника в мае 2020 года на текущие расходы. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен сумме первоначальных расходов и составляет 15 000 рублей.

Потенциальных получателей субсидии 11 160 налогоплательщиков, у них работают 32 тысячи работников. На нее уже подали заявление 3 142 налогоплательщика. Всего на выдачу субсидии могут потратить до 380 млн рублей.

Напомним, в Татарстане с 15 июля возобновили работу более 8400 предприятий общепита и магазинов.