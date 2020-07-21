На организатора прыжков с трубы Зеленодольской ТЭЦ завели уголовное дело

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На организатора прыжков с высоты с заброшенной трубы ТЭЦ в Зеленодольске возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщил и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ и общественностью Рамиль Ахметзянов.

По итогам проверки ведомства в отношении организатора высотных прыжков возбуждено уголовное дело. По мнению прокуратуры, прыжки представляли угрозу безопасности участникам развлечения.

Организаторам грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в соцсетях появился ролик про то, как молодежь прыгает с высокой трубы на резинке. Этим видео заинтересовалась прокуратура Татарстана. Ведомство обратилось в суд с требованием запретить прыжки с высотной промышленной трубы. В исполкоме Зеленодольска сообщили, что прыжки незаконны. Сейчас доступ к трубе ограничен.