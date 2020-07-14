Прокуратура Татарстана выяснила, что прыжки с трубы в Зеленодольске были опасны
Прокуратура Татарстана обратилась в суд с требованием запретить прыжки с высотной промышленной трубы в Зеленодольске. Об этом рассказал и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Рамиль Ахметзянов.
Проверка выяснила, что прыжки с высотной трубы на территории Зеленодольского района организовывал 34-летний житель Набережных Челнов. В интернет-группе одной из социальных сетей «Роупджампинг» предлагалось за деньги в прыгнуть с трубы на альпинистских веревках. При этом безопасность аттракциона не была подтверждена, что создавало угрозу жизни экстремальщикам.
Также у организатора развлечения не было права на использование промышленного объекта.
Ведомство совместно с исполкомом ограничило доступ посторонних лиц на объект.
Ранее в соцсетях появился ролик про то, как молодежь прыгает с высокой трубы на резинке. Этим видео заинтересовалась прокуратура Татарстана. В исполкоме сообщили, что прыжки незаконны.
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