Прокуратура Татарстана проверит информацию о прыжках с трубы ТЭЦ в Зеленодольске

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана проверит организацию прыжков с высокой трубы на резинке. Зеленодольский Rope jumping, который некто устроил прямо с трубы ТЭЦ, вызвал вопросы ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, как молодежь прыгает с высокой трубы на резинке. Автор видеоролика озадачился вопросом, насколько это законно, кто отвечает за подобную доступность опасного объекта и кто будет отвечать за смерть человека, если такая произойдет.

«Реальное время» направило видеозапись в прокуратуру. В ведомстве пообещали проверить данную информацию.

Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил начать проверку после того, как в соцсетях сообщили, что в Казани дети продают книги на улице, но весь «заработок» на выпивку и сигареты забирает себе их отец.

