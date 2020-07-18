Главное о коронавирусе на 18 июля: кинотеатры остаются закрытыми, вторая волна может обойти Россию стороной

Какие ограничения сохраняются в Татарстане?

За последние сутки в Татарстане подтвердились 29 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, остальные контактные. Госпитализированы 12 человек, 17 пациентов лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (11 человек) и Набережных Челнах (семь человек).

Всего в Татарстане зарегистрированы 5 186 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 4 017 человек, в том числе 38 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 27.

В Роспотребнадзоре РТ напомнили, что кинопоказы, массовые мероприятия, ночные клубы и другая досуговая активность пока запрещены. Это значит, что открытые кинопоказы на озере Кабан остаются под запретом.



Нижнекамский врач рассказал о работе в «ковидном» госпитале. По его словам, за одну ночную смену в госпиталь поступили 25 человек.



Фото minzdrav.tatarstan.ru

О своем опыте преодоления пандемии рассказала и предприниматель из Казани Айгуль Мухамедова. По ее подсчетам, в середине марта выручка упала на 40% по сравнению с прошлым годом.



ЦИК РТ поддерживает идею о растягивании сентябрьских выборов на несколько дней. Глава республиканского Центризбиркома напоминает, что угроза коронавируса еще сохраняется.

Коллективный иммунитет москвичей

За последние сутки в России выявлено 6 234 новых случая коронавируса, выздоровели 7 490 человек. Таким образом, общее число зараженных выросло до 765 437, а выздоровевших — до 546 863 человек.

Зафиксировано 124 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 12 247 человека.

Топ регионов России по числу заболевших

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу приобрели уже 60% жителей столицы.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал регистрацию первой вакцины от COVID-19 уже в августе.

В период пандемии коронавируса реальные доходы россиян упали на 8%. Сильнее сокращение наблюдалось только в 1999 году.

Аналитики считают, что вторая волна коронавируса не придет в Россию.

Рекордный прирост заболевших

По состоянию на 10.30 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 14 108 240. Умерли 602 695 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (3 647 715). На второй строчке — Бразилия (2 046 328), на третьей — Индия (1 039 084). Россия на четвертом месте (758 001, данные не обновлены), на пятом — Перу (345 537).

Столетний британец, собравший крупную сумму для помощи медикам, был посвящен в рыцари. Королева Елизавета II провела церемонию, на которой ветеран Том Мур не преклонял колено по состоянию здоровья.

Фото hellomagazine.com

В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса.

ВОЗ выявила рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19 — 237,7 тыс. человек

Евгений Калашников