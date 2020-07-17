Нижнекамский врач о работе в «ковидном» госпитале: «Как-то за одну ночную смену поступили 25 человек»

Травматолог-ортопед НЦРМБ Марат Магомедов, который закончил свою первую смену в госпитале для заболевших коронавирусом, рассказал о работе. По его словам, страшно было только из-за новой обстановки. К тому же этой смене выпало работать в самый пик жары, когда температура на улице иногда поднималась до 37°С.

«Первые две смены привыкали ко всему этому, а потом все нормализовалось. Как бы тяжело ни было, ни у кого не было желания уйти, вся команда держалась стойко. Но до экватора своей смены я думал, что больше не приду сюда. А сейчас уже адаптировался, привык и к отделению, и к костюмам, и к жаре, думаю, в сентябре вернусь сюда», — цитирует Магомедова пресс-служба Минздрава РТ.

Коронавирус удивил врача масштабностью. По его словам, как-то за одну ночную смену в госпиталь поступили 25 человек.

«Кроме того, этот вирус поражает незаметно. Пациент чувствует недомогание и первые несколько дней либо сам лечится дома народными средствами, либо не обращает внимания на свое самочувствие. А через 8 дней поступает к нам, в этом случае состояние пациента уже тяжелее», — сказал он.

За свою двухнедельную смену доктор перевел в реанимацию 5 человек с ухудшением состояния: «Тяжело смотреть на пациента, который может уйти, поэтому я старался спускаться в реанимацию только по делу. Слава богу, даже тяжелые пациенты выкарабкиваются. Самое приятное в нашей работе — когда пациент выписывается домой и говорит спасибо. Кто-то даже заморачивается и, чтобы поблагодарить нас, возвращается с тортиком».

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