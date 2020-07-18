Росстат сообщил о снижении реальных доходов: сильнее они падали только в 1999 году

Росстат опубликовал данные о снижении денежных доходах россиян. Денежные доходы россиян сократились на 8%. Сильнее доходы падали только в 1999 году — на 10%.

Согласно опубликованным данным, средний доход россиян во II квартале 2020 года составил 32 854 рублей. При этом выросли реальные зарплаты — в мае на 1% и на 3,4% с начала года.

Доход ниже прожиточного минимума в I квартале года имели 18,6 млн человек — это 12,6% населения страны.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что глубина вызванного пандемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной.

